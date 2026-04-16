L’Unione europea sta introducendo nuove misure per rafforzare la protezione dei minori online, con l’obiettivo di limitare il loro accesso ai social network. Tra le iniziative in programma, ci sono controlli più severi e l’adozione di un’app dedicata per verificare l’età degli utenti. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia per regolamentare l’utilizzo dei social da parte dei minorenni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova stretta per proteggere i minori online. L’Unione europea si prepara a introdurre misure più rigide per limitare l’accesso dei minorenni ai social network. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato che la nuova app per la verifica dell’età è pronta dal punto di vista tecnico, segnando il passaggio alla fase operativa del progetto. L’obiettivo è quello di rafforzare la tutela dei più giovani nel mondo digitale, riducendo l’esposizione a contenuti pericolosi o illegali. Regole diverse nei Paesi europei. Attualmente, i singoli Stati membri stanno adottando strategie autonome. Francia e Portogallo hanno già introdotto limitazioni specifiche, vietando l’accesso ai social rispettivamente sotto i 15 anni e sotto i 13 anni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - L’Unione europea accelera sui controlli: arriva l’app per verificare l’età sui social

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