Durante una normale pausa pranzo a Milano, Clio Zammatteo, nota come ClioMakeUp, è stata derubata mentre si trovava seduta a un ristorante. La trentottenne ha raccontato di aver perso oggetti che contenevano ricordi e aspetti della sua vita, descrivendo il furto come un momento di grande shock. Sui social ha condiviso un dettaglio inquietante riguardo all’accaduto, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità del furto.

Una pausa pranzo come tante si trasforma in un momento difficile da dimenticare. A Milano, Clio Zammatteo, conosciuta online come ClioMakeUp, è stata derubata mentre si trovava seduta al ristorante. Un gesto rapido, quasi invisibile, che l’ha lasciata sotto choc: “ dentro c’era tutta la mia vita ”. Non solo oggetti materiali, ma documenti, chiavi e soprattutto ricordi personali. A colpire è anche un dettaglio inquietante: la borsa era accanto a lei ed è sparita nel giro di pochi secondi. L’episodio è avvenuto durante una pausa dopo uno shooting. Clio Zammatteo si trovava seduta al tavolo quando qualcuno è riuscito a sottrarle la borsa senza che lei se ne accorgesse.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - ClioMakeUp derubata e sotto choc: “dentro c’era tutta la mia vita” (e un dettaglio inquieta sui social)

“Non me l’aspettavo, sono sotto choc”: ClioMakeUp derubata a Milano in un ristorante, dentro la borsa documenti e ricordi di famigliaA Milano una pausa pranzo come tante si è trasformata in un incubo per Clio Zammatteo, conosciuta dal pubblico come ClioMakeUp, che si è vista...

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