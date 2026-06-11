Fisco le quattro fesserie dell' opposizione

Quando la sinistra sostiene che “bisogna aumentare le tasse ma solo ai ricchi ” dice quattro fesserie in un colpo solo. La prima è che risulterebbe difficile andare a chiedere più soldi a chi non ne ha; la seconda è che il concetto di ricchezza è vago, di recente da quelle parti hanno sostenuto che “il governo Meloni aiuta i ricchi” criticando un provvedimento fiscale che agevolava i redditi fino a quarantamila euro, cioè retribuzioni mensili inferiori ai tremila euro lordi che bastano giusto a una famiglia ad arrivare a fine mese senza concedersi fronzoli; la terza è che accanirsi contro la ricchezza è anticostituzionale stante che. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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