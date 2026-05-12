Le ragazze dell'Under 12 4×4 dell'Igor Agil Volley hanno conquistato il titolo di campionesse territoriali, vincendo tutte e quattro le partite disputate. La squadra, guidata dall'allenatrice Alessia Callegari, aveva già ottenuto risultati positivi durante la fase regolare. La finale si è svolta domenica 10 maggio a Novara, dove hanno confermato il loro successo con una serie di vittorie consecutive.

L'Under 12 4×4 targata Igor Agil Volley è campionessa territoriale. La formazione di Alessia Callegari, dopo una fase regolare di grandi soddisfazioni in campo, ha dimostrato di essere ancora di più cresciuta nella fase finale del campionato che si è concentrata domenica 10 maggio a Novara.🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Illuminate riparte stasera su Rai 3 con quattro eccellenze femminili omaggiate da quattro attriciClassifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la...

Ginnastica ritmica. Quattro nuove campionesse regionali per il team Albachiara alle finali toscaneGiornate da incorniciare per Albachiara che, alla finale regionale del campionato "Fgi" ha letteralmente sbaragliato la concorrenza.

Argomenti più discussi: Scherma, fioretto pigliatutto in Coppa a Istanbul: quattro vittorie su quattro; Jannik Sinner: record, stats, titoli e trofei vinti dal tennista italiano aggiornati LIVE | Tennis ATP; Quattro vittorie su quattro e il titolo in tasca: le Igorine dell'Under 12 sono campionesse territoriali; Antonelli sogna: con 3 vittorie nei primi 4 GP è quasi sempre titolo. Ma ci sono le eccezioni.

raga vi voglio davvero bene, ma l’obiezione alle critiche (secondo me legittime) su milan non può essere ha vinto due ciclamino e una maglia verde al tour. cioè milan ha 4 vittorie di tappa al giro, QUATTRO su circa 15 frazioni disegnate per velocisti. x.com

Controllo dei fatti su Ross (dopo che abbiamo giocato contro una squadra nelle ultime quattro) reddit

Robur, la cura di Gill Voria funziona. Quattro vittorie di fila e quarto postoQuattro vittorie su quattro: prosegue illibato il cammino della Robur firmata Gill Voria. Dodici punti figli di 9 gol realizzati e soltanto uno subìto, segno che la medicina sta curando le ferite ... lanazione.it