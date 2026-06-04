Influenza aviaria | Bond respinge le domande dell’opposizione

Notizia in breve

Il ministro ha respinto le richieste dell'opposizione di chiarimenti sulla campagna vaccinale contro l'influenza aviaria. La discussione si è concentrata sulla domanda di chi abbia effettivamente la responsabilità di gestire le operazioni di vaccinazione. Nessuna risposta dettagliata è stata fornita riguardo a eventuali coinvolgimenti specifici o decisioni prese in merito alla gestione della campagna.