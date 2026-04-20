Fermato ad un controllo con la droga in auto | in manette 19enne

Durante un controllo di routine in via Tescione a Caserta, un ragazzo di 19 anni è stato fermato a bordo di una Fiat Punto. Quando ha abbassato il finestrino, i carabinieri hanno rilevato un odore intenso di hashish proveniente dall’interno dell’auto. Questo ha portato alla perquisizione del veicolo, che si è conclusa con l’arresto del giovane per detenzione di sostanze stupefacenti.

E' stato fermato in via Tescione a Caserta per un ‘normale’ controllo ma non appena ha aperto il finestrino della sua Fiat Punto ne è fuoriuscito un odore acre, di hashish che ha insospettito i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Caserta che stavano procedendo al controlloI.🔗 Leggi su Casertanews.it Can We Escape A Evil Resident's Basement In RE Requiem Notizie correlate Leggi anche: In auto la droga, in casa le pistole: 19enne finisce in manette Giovane residente a Sezze fermato con 8 kg di droga in auto: in manette 24enneABBONATI A DAYITALIANEWS Un controllo su strada si è trasformato in un’operazione antidroga con un ingente sequestro di stupefacente. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fermato a Este con documenti falsi: 42enne nei guai dopo un controllo dei Carabinieri; Milano, tenta di sfuggire a controllo, fermato dopo inseguimento aveva in auto 21 chili di cocaina; Fermato nel canton Sciaffusa un camionista che ha guidato per 27 ore di fila; Deruba un’anziana fingendosi carabiniere: fermato a Vedelago e denunciato per truffa. Fermato per un controllo stradale, fugge e quando viene ripreso colpisce un poliziottoCIVITANOVA - E’ stato arrestato dalla Polizia di Stato un automobilista che opponeva resistenza agli agenti procurando lesioni ad uno di essi dopo essere fuggito ad un controllo stradale. Nell’ambito ... corriereadriatico.it Fermato ad un posto di blocco, nascondeva nell’auto coltello, forbice e pinzaFERMO Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri nel Fermano, con una serie di interventi che, negli ultimi giorni, hanno portato a tre denunce per porto di armi o ... corriereadriatico.it La Stampa. . Un ragazzo di 17 anni è stato fermato per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e domenica 19 aprile vicino al centro storico di Pa - facebook.com facebook Il minorenne fermato insieme ad altri due ragazzi è di origini egiziane, avrebbe sferrato lui il colpo mortale x.com