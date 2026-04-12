Corre contromano per seminare i carabinieri ma finisce in manette | nascondeva droga e 1735 euro

Un giovane di 19 anni è stato arrestato nel centro cittadino dopo un inseguimento con i carabinieri. Durante la fuga, ha percorso contromano e ha cercato di seminare le forze dell’ordine. Al momento dell’arresto, sono stati trovati droga e 1735 euro in contanti. I motociclisti del nucleo radiomobile di Catania hanno portato a termine l’operazione, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Sono stati i motociclisti del nucleo radiomobile di Catania a intercettare e arrestare, al termine di un inseguimento nel centro cittadino, un 19enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento si.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Ignora l'alt e si dà alla fuga contromano: in auto nascondeva la drogaPrato, 19 gennaio 2026 - Ignora l'alt e si dà alla fuga con l'auto piena di droga. Spaccio di droga al parco, ma arrivano i carabinieri: due in manetteFIRENZE – Un collaudato sistema di vendita al dettaglio, smantellato dall’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Firenze...