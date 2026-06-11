Fine anno scolastico il garante Ravalli | Non sia uno smartphone a divorare le vacanze Il messaggio per docenti famiglie e studenti

Con la fine dell'anno scolastico, il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ha invitato docenti, famiglie e studenti a non lasciare che lo smartphone rovini le vacanze. In un messaggio pubblico, si sottolinea l'importanza di trovare un equilibrio tra tecnologia e tempo libero. Nessuna indicazione specifica su misure o strategie, ma il richiamo è a vivere le ferie senza eccessi digitali.

Le prime parole non possono che essere di ringraziamento: “Desidero ringraziare gli insegnanti e i dirigenti che, con competenza e passione, hanno accompagnato gli studenti nel loro percorso di crescita”. La gratitudine abbraccia anche il lavoro del personale Ata, considerato essenziale per rendere operativi gli istituti, e la dedizione dei ragazzi per l’impegno profuso sui libri. Il garante si rivolge in seguito in modo diretto agli alunni per augurare loro un periodo di riposo sereno, mettendo in guardia dalle insidie della noia digitale e soprattutto degli schermi. L’invito è di impiegare il tempo in modo costruttivo: “A tutte le alunne e gli alunni, in particolare, auguro di vivere... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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