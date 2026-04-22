Calendario scolastico 2026-2027 anno senza ponti | tutte le date e cosa cambia per studenti e famiglie

Il calendario scolastico 2026-2027 prevede un anno senza festività che cadano in giorni di ponte, con tutte le vacanze e le modalità di inizio e fine delle lezioni già definite. Le date delle festività nazionali e le relative chiusure delle scuole sono state pubblicate, influenzando il calendario di studenti e famiglie. Questo schema potrebbe comportare modifiche nelle abitudini di pianificazione e organizzazione delle attività scolastiche.

Un anno senza “ponti”. Il calendario scolastico 2026-2027 si annuncia già come uno di quelli destinati a fare discutere gli studenti, “vittime della maledizione dei ponti mancati”. Il motivo è semplice: praticamente tutte le festività cadono di domenica, rendendo l’anno scolastico meno “interrotto” rispetto al solito. E anche la nuova festa (San Francesco il 4 ottobre) che debutta nel nuovo anno scolastico.è di domenica! Un solo ponte vero, ma le Regioni potranno intervenire e quindi qualche correttivo, come ha fatto il Veneto, è ancora possibile. Anno scolastico 2026-2027: un anno senza ponti (o quasi ). Se c’è un filo conduttore del prossimo anno scolastico è la sfortuna del calendario.🔗 Leggi su Panorama.it

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