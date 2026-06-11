filmmakers festival toscano in castello

Il Toscana Filmmakers Festival si svolgerà da domani a domenica in un castello della regione. Le proiezioni inizieranno alle 21.30 e prevedono la partecipazione di numerosi ospiti. Durante l’evento si terrà il concorso CortoToscana, con la direzione artistica affidata a due professionisti del settore. Le serate saranno condotte da un giornalista noto per il suo lavoro nel campo cinematografico.

Toscana Filmmakers Festival da domani a domenica in Castello: dalle 21.30 tanti ospiti, proiezioni ed il concorso CortoToscana, con la direzione artistica di Simone Pinchiorri e Francesco Ciampi, il giornalista Federico Berti a condurre le serate. Si parte domani con i cinque cortometraggi in gara, diretti, prodotti o girati in regione: Dalla lana alla luna di Leonardo Ferro, Figura di Edoardo Summonti, Legame Materno di Simone Arrighi, Ruggine di Filippo Tamburini, Sueña Ahora di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso ed Andrea Settembrini. Saranno giudicati dal regista e sceneggiatore Francesco Falaschi dalla regista, attrice e scrittrice Emanuela Mascherini e dal montatore Alessio Focardi. Durante la serata sarà proiettato anche il corto Una faccia da cinema di Alberto Salvucci, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, che riceverà il Premio Cinemaitalian. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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