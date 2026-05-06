Castiglioncello Festival | Scanzi omaggia Gaber a Castello Pasquini

Durante il Castiglioncello Festival, il giornalista ha reso omaggio a Gaber al Castello Pasquini, chiudendo l’evento con una celebrazione dedicata al maestro. La scelta di interpretare le sue canzoni è stata motivata dal rapporto professionale e personale con l’artista. La performance ha ripercorso alcuni momenti chiave del legame tra il giornalista e Gaber, evidenziando l’importanza delle sue opere nel suo percorso artistico.

? Cosa scoprirai Perché Scanzi ha scelto proprio Gaber per chiudere il festival?. Come ha influenzato il legame tra il giornalista e il maestro?. Chi sono gli altri artisti che animeranno le tredici date estive?. Cosa rischia la memoria collettiva secondo la visione di Scanzi?.? In Breve Rassegna di 13 date dal 24 luglio al 22 agosto presso Castello Pasquini.. Programmazione include Angelina Mango, Raf, Fiorella Mannoia, Arisa, Madame e Claudio Baglioni.. Eventi prevedono tributo a Tina Turner, Federico Buffa e Antonello Venditti.. Scanzi ha scritto tesi su Gaber e De André all'Università di Siena nel 2000.. Andrea Scanzi chiude il palinsesto del Castiglioncello Festival 2026 con lo spettacolo dedicato a Giorgio Gaber il 22 agosto alle ore 21:30 presso il Castello Pasquini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castiglioncello Festival: Scanzi omaggia Gaber a Castello Pasquini Notizie correlate Castiglioncello Festival, anche Andrea Scanzi sul palco di Castello Pasquini: il cartellone completoDa Arisa a Fiorella Mannoia, da Angelina Mango a Madame e Antonello Venditti, passando per Claudio Baglioni, Federico Buffa e Giorgio Panariello. Castiglioncello | A Castello Pasquini arriva Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo 2024 in concerto il 2 agostoLa cantante di Maratea è tornata ai live dopo un periodo di stop, biglietti in vendita sul circuito TicketOne.