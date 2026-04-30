Festival del benessere al castello di Valbona

Il Festival del benessere della nuova umanità® si svolgerà per il secondo anno al Castello di Valbona, situato nella provincia di Padova. L’evento è programmato nei giorni 1, 2 e 3 maggio. Durante le tre giornate, saranno presenti diverse attività e incontri dedicati al benessere e alla salute. La manifestazione si svolgerà all’interno delle strutture del castello, in un ambiente storico e suggestivo.

Il Festival del benessere della nuova umanità® torna per il secondo anno al Castello di Valbona in provincia di Padova: nei giorni 1-2-3 Maggio. Padova si prepara ad accogliere la 22ª Edizione del Festival, uno degli eventi di riferimento nel panorama olistico italiano. L’appuntamento è fissato.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Mirco Carotenuto - Festival della Nuova Umanità al Castello di Valbona - 22/04/2026 Notizie correlate Workshop e talk dedicati al benessere giovanile al Bee Ozanam dal 17 al 19 aprile: via alla prima edizione del festival "A tutta salute"Gestire lo stress della sessione, imparare il primo soccorso o semplicemente capire come mangiare meglio tra una lezione e l'altra. Festival del benessere in spiaggiaLa spiaggia di Margherita di Savoia si prepara ad accogliere, per la prima volta in Puglia, la 21ª Edizione del Festival della Nuova Umanità®, uno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: In Piazza Roma arriva Rigenera, il Festival del Benessere e della Natura; Fino a domenica a Bocca di Magra c’è il Festival del Benessere; Festival del Benessere, tre giorni tra natura, sensi e stili di vita sostenibili; Festival olistico: Cerchio del benessere. Armonia, il festival del Benessere torna a villa Draghi a Montegrotto TermeParola d’ordine: relax, benessere, cura di sé. Questo è l’obiettivo del Festival Armonia in Villa Draghi, in programma, alla sua quarta edizione, per il prossimo fine settimana, sabato 18 e domenica 1 ... padovaoggi.it Musica e benessere, torna l' Healing Music FestivalAnche quest'anno, a grande richiesta, il programma del Festival prevederà la visita turistica a Casa Zegna e anche l’esperienza del Forest Bathing nei boschi della Brughiera. valsesianotizie.it La Nueva Ola - Festival del cinema spagnolo e latinoamericano sbarca a Genova con dieci film inediti. Scopri il programma! Dal 21 al 24 maggio Cinema Sivori (Genova) https://lanuevaola.org/ - facebook.com facebook