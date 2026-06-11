Un gruppo di giovani, tra cui un adolescente, è stato spostato in una fila differente davanti a una discoteca. Il padre del ragazzo ha riferito che gli amici di suo figlio, tutti di origine marocchina, sono stati fatti spostare in una fila riservata a ragazzi di pelle scura. Il genitore ha aggiunto che questa situazione si verifica frequentemente. Nessuna ulteriore informazione su eventuali indagini o sanzioni è stata comunicata.

Imola, 11 giugno 2026 – “Gli amici di mio figlio, tutti marocchini, sono stati spostati in un’altra fila, dove c’erano solo ragazzi di pelle scura”. Arriva una conferma, dopo la notizia della denuncia ai carabinieri, lunedì, di un 16enne imolese, di quello che stando a quanto descritto dal ragazzo sarebbe successo sabato sera all’ingresso della discoteca ‘Acque Minerali’ di Imola: in fila davanti all’ingresso – ha raccontato –, i suoi amici sono entrati e lui, dalla pelle mulatta, è rimasto fuori. Il racconto di un padre A raccontare stavolta è il padre di un altro ragazzino presente alla serata. Corrado Peli di Medicina, a pochi chilometri da Imola dopo aver accompagnato il figlio e gli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Fila a parte per i mulatti” fuori dalla discoteca. Il padre di un teenager: “Mi ha detto che succede spesso”

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