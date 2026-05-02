Paolo Ruffini ha condiviso alcuni momenti di riflessione sul suo rapporto con la fede, trovando Dio in momenti quotidiani e ricordi personali, come la mancanza del padre, e nelle parole di un bambino che teme di crescere. Nel frattempo, l’attore e regista porta in scena lo spettacolo Din Don Down - Alla ricerca di (D)io con la compagnia Mayor Von Frinzius, che ha registrato settanta date sold out e raccolto circa 130mila spettatori, culminando con un evento all’Arena di Verona.

Si aspettava un successo così grande? «Quando siamo usciti con questo spettacolo eravamo cauti, quasi timorosi. Pensavamo: "Ci ammazzano". Invece abbiamo capito due cose. La prima è che forse Dio è molto meno permaloso di tante associazioni e categorie, e questa è già una scoperta straordinaria. Vengono a trovarci anche sacerdoti: l'arcivescovo ausiliare della diocesi di Milano ci ha detto che c'è più Cristo in questo spettacolo che in tante chiese. Perché è uno spettacolo laico, ma affronta la spiritualità. L'altra cosa è che noi volevamo far ridere, ma ci siamo accorti che la gente si commuove tantissimo. Forse perché c'è bisogno, in questo momento storico, di ritrovare una propria sensibilità, una propria fiamma interiore.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paolo Ruffini: «Trovo Dio in una bella giornata, nei ricordi, nella mancanza di mio padre. E in un bambino che mi ha detto “ho paura di crescere perché poi mi manco”»

RUFFINI: “La mamma è il nostro PARADISO!#motivazione #genitoriefigli #crescitapersonale #paradiso

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