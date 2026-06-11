festival dei tramonti musica cultura e natura

Il lago Trasimeno ospiterà un festival di dieci giorni dedicato a musica, cultura, natura e gastronomia. L’evento si svolgerà lungo le sue rive, coinvolgendo diversi luoghi e spazi all’aperto. L’obiettivo è creare un palcoscenico diffuso che unisce vari aspetti della vita locale e attrarre visitatori. La manifestazione prevede spettacoli musicali, iniziative culturali e attività legate alla natura e alla cucina regionale.

Il lago Trasimeno si appresta a diventare un palcoscenico diffuso per dieci giorni consecutivi, unendo musica, cultura, natura e gastronomia. È stata presentata a Palazzo Donini la quarta edizione del “ Festival dei Tramonti “, in programma dal 26 giugno al 5 luglio 2026, che per la prima volta coinvolgerà tutti gli otto Comuni dell’Unione del Trasimeno, con anteprime a Corciano e al Golf Club Perugia dal 12 giugno. L’evento, organizzato dall’Aps Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità e patrocinato dalla Regione Umbria, propone oltre 60 appuntamenti, culminanti sabato 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago con il concerto di Bobby Solo. Tra le novità spicca l’ingresso in Cinetour, network che offrirà al territorio una vetrina promozionale internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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