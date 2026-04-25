festival euritmia musica e cultura mediterranea

Da oggi e fino a giovedì 30, Colle di Val d’Elsa ospita il Festival Euritmia, dedicato alla musica e alla cultura mediterranea. Tra gli artisti presenti ci sono Franco Mussida, Eugenio Bennato, Ginevra Di Marco, Baro Drom Orkestar e Bandao, insieme ad altri. La manifestazione si svolge all’aperto, trasformando la città in un grande palco per diversi giorni.

Con ospiti d’eccezione come Franco Mussida, Eugenio Bennato, Ginevra Di Marco, Baro Drom Orkestar, Bandao e tanti altri, da oggi a giovedì 30, Colle di Val d’Elsa si prepara a diventare un grande palcoscenico a cielo aperto. Torna la seconda edizione del Festival Euritmia Mediterranea, progetto culturale internazionale che animerà strade, piazze e il Teatro del Popolo con musica, teatro e performance da tutta Europa. Ad aprire il festival questa mattina alle 11 la passeggiata musicale di Bandão da Colle Alta a Colle Bassa, con tappe musicali lungo il percorso e un arrivo scenografico al Teatro del Popolo. La giornata proseguirà alle 20 con il concerto in piazza della Baro Drom Orkestar, tra world music e sonorità balcaniche, in un clima di festa dedicato alla Liberazione e alla pace.🔗 Leggi su Lanazione.it

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