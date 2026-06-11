Un festival è stato cancellato e i partecipanti sono in crisi per i rimborsi. Molti hanno lamentato che non sono stati restituiti i costi di commissione sulla prevendita. La comunicazione ufficiale indica che il rimborso comprenderà il prezzo del biglietto e la prevendita, e sarà effettuato secondo i tempi previsti dalla legge. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità di richiesta o eventuali proroghe.

Reggio Emilia, 11 giugno 2026 – “Il rimborso sarà pari al prezzo + prevendita del biglietto e sarà erogato nei termini previsti dalla legge”. Così lunedì scrivevano gli organizzatori dell’Rcf Arena nella comunicazione di annullamento di tutto il ‘Pulse of Gaia’ (ex Hellwatt Festival). Beh, non è proprio così. Spettatori danneggiati e beffati, verrebbe da dire. Perché giungono infatti diverse segnalazioni di chi ha richiesto già il rimborso dei ticket acquistati per una delle date previste della kermesse al campovolo. Le richieste di rimborso . Un esempio: un ragazzo ha acquistato tre biglietti tramite il circuito Ticketmaster (che insieme a VivaTicket era abilitato alla vendita) per lo show... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festival cancellato, è caos biglietti: “Non hanno rimborsato i costi di commissione”

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