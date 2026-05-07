Carenza di jet fuel la Ue | No all’aumento dei biglietti aerei già venduti e nessun risarcimento per il volo cancellato

La Commissione europea ha annunciato che non sarà consentito aumentare i prezzi dei biglietti già venduti a causa della carenza di jet fuel. Inoltre, ha specificato che i passeggeri di voli cancellati non avranno diritto a un risarcimento. La situazione riguarda diverse compagnie aeree che si stanno organizzando per affrontare questa scarsità di carburante, mentre si attende ancora una risposta sulla crisi nello Stretto di Hormuz.

Bruxelles, 7 maggio 2026 – Non si sa ancora se la crisi dello Stretto di Hormuz sia davvero sulla via della risoluzione o meno, ma certo diverse compagnie aeree si sono già mosse per fronteggiare la carenza di jet fuel. Domani però arriveranno le linee guida dalla Ue per i vettori europei. Da quanto scrive l' AGI che ne ha preso visione, non si potrà aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati per via degli aumenti dei costi del carburante. La Commissione ribadisce anche che una carenza locale di carburante può costituire una "circostanza straordinaria" che esonera le compagnie dal pagare compensazioni per i voli cancellati, mentre il semplice aumento del prezzo del carburante non lo è.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carenza di jet fuel, la Ue: “No all’aumento dei biglietti aerei già venduti e nessun risarcimento per il volo cancellato” Notizie correlate Il commissario Ue ai Trasporti Tzitzikostas: “Volo cancellato per carenza di carburante? Nessun risarcimento”I passeggeri dei voli cancellati a causa della carenza di carburante non avranno diritto ad alcun risarcimento ma solo al rimborso del prezzo del... La Ue sui voli: “In caso di cancellazione per carenza di jet fuel niente risarcimento ai passeggeri. Vietato aumentare retroattivamente i prezzi”La carenza temporanea di carburante negli aeroporti potrebbe diventare una “circostanza straordinaria” tale da esentare le compagnie aeree dal... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aerei, i piani d'emergenza delle compagnie per carenza di carburante; Crisi del cherosene e voli, cosa succede in Europa? Le compagnie aeree si preparano al peggio: Mai visto nulla del genere; I possibili piani di emergenza delle compagnie aeree per la crisi del carburante; Tzitzikostas: 'Per ora nessun segno di carenza jet fuel, evitare panico'. Carenza di jet fuel, la Ue: No all’aumento dei biglietti aerei già venduti e nessun risarcimento per il volo cancellatoBruxelles pronta a pubblicare le linee guida per le compagnie nel contesto della crisi energetica legata alla guerra in Iran e alla chiusura dello Stretto di Hormuz ... quotidiano.net Crisi cherosene aerei, i piani di emergenza delle compagnie in caso di carenza carburanteLeggi su Sky TG24 l'articolo Crisi cherosene aerei, i piani di emergenza delle compagnie in caso di carenza carburante ... tg24.sky.it UE Se il volo viene cancellato per carenza di carburante, la compagnia aerea non è tenuta ad alcun risarcimento. La Commissione ha anche vietato l’aumento retroattivo dei biglietti già acquistati per il supplemento carburante. - facebook.com facebook