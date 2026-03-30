Rosalía concerto a Milano rimborsato | come ottenere i soldi spesi per i biglietti

Un concerto della cantante spagnola previsto a Milano nel 2026 è stato annullato, portando alla sospensione delle esibizioni e al rimborso dei biglietti acquistati. La cancellazione dell’evento ha coinvolto molti spettatori che avevano acquistato i titoli d’ingresso, creando un disguido tra le aspettative di partecipazione e la realtà dei fatti. Le modalità per ottenere il rimborso sono state comunicate agli acquirenti.

Doveva essere uno degli eventi musicali più importanti del 2026 in Italia, e in parte lo è stato. Le cose però sono andate in maniera decisamente diversa da ciò che i tantissimi che erano accorsi si aspettavano. Parliamo di Rosalía, artista spagnola celebre nel mondo, che ha stupito tutti con il suo ultimo lavoro discografico. Lux è un “instant classic”, frutto di un lavoro incredibile e una visione artistica eccelsa. A Milano, però, la piega presa dal suo concerto è stata sorprendente, e non in senso positivo. L’esibizione è stata interrotta e ora giungono informazioni ufficiali in merito ai biglietti. Rosalía, concerto a Milano: rimborso biglietti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rosalía, concerto a Milano rimborsato: come ottenere i soldi spesi per i biglietti Articoli correlati Concerto interrotto a Milano: come ottenere il rimborso dei biglietti di RosalíaLe informazioni su modalità, tempistiche e procedure per ricevere il rimborso dopo l’interruzione dello show di Rosalía all’Unipol Forum di Milano. Rosalía, concerto interrotto a Milano: il biglietto sarà rimborsato(Adnkronos) – Buone notizie per i fan di Rosalía: il biglietto sarà completamente rimborsato.