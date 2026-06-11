Farage | Diteci chi è stato E la anglosfera si scatena

Farage ha chiesto di identificare chi sia stato coinvolto in un episodio di odio razziale. La questione ha suscitato reazioni nella sfera anglosassone, dove si parla di un fenomeno diffuso legato a comportamenti discriminatori. La discussione si concentra sulla responsabilità e sulla trasparenza riguardo agli atti di intolleranza, con richieste di chiarimenti e denunce pubbliche. La vicenda ha attirato l’attenzione sui casi di discriminazione nelle comunità britanniche e occidentali.

In Gran Bretagna, il McDonald’s dell’odio razziale – che ormai ha aperto una filiale in ogni città occidentale – non poteva chiedere di meglio. Le raccapriccianti immagini dell’ultimo episodio di violenza accaduto lunedì sera nella zona Nord di Belfast – il quarantenne Stephen Ogilvie furiosamente accoltellato da un trentenne sudanese richiedente asilo, poi arrestato – arrivano a (troppo) stretto giro da quelle di Southampton, in cui il giovane Henry Nowak era stato accoltellato dal coetaneo Vickrum Digwa, cittadino inglese ma di origini indiane, e lasciato morire per un catastrofico errore della polizia. PEGGIO che a Southampton, dove c’erano stati scontri con la polizia, drappelli di... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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