Non si può condannare chi è già stato assolto

Da laverita.info 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Giustizia ha commentato la vicenda di un uomo condannato a 16 anni, sottolineando come sia paradossale che, dopo cinque sentenze di assoluzione, si ricominci da zero. La situazione riguarda il trattamento riservato a una persona coinvolta in un procedimento giudiziario, con un sistema che permette di annullare le decisioni precedenti e riavviare il processo. La questione ha suscitato attenzione nel mondo legale.

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Il Guardasigilli interviene sul trattamento riservato a Stasi: «Paradossale». Un sistema che dà 16 anni a un uomo, dopo 5 pronunciamenti, e poi riparte da zero è folle. Ma le toghe non vogliono cambiare. A distanza di quasi 20 anni il delitto di Chiara Poggi fa discutere non soltanto nelle aule di giustizia, e di conseguenza sui giornali e in tv, ma anche nei convegni, come un caso di scuola da cui, in negativo, prendere esempio. Ne ha parlato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che - intervenuto a un dibattito - si è chiesto come si possa condannare una persona quando è già stata assolta due volte da una Corte d’assise e da una d’Appello.🔗 Leggi su Laverita.info

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