Alle elezioni amministrative in Gran Bretagna, il Partito laburista ha subito una sconfitta pesante, perdendo anche il controllo di un importante territorio nel Galles. Il leader del partito ha ammesso la disfatta, ma ha deciso di non dimettersi. Nel frattempo, l’ex leader di un partito di estrema destra ha commentato con entusiasmo la situazione, ritenendo che il meglio debba ancora arrivare. La vittoria dei conservatori ha rafforzato la loro posizione in diverse aree del Paese.

Le amministrative britanniche si trasformano in un incubo per Keir Starmer e in un trionfo per Nigel Farage. Mentre lo spoglio era ancora in corso in alcune aree del Regno Unito, del resto, il quadro politico appariva già chiarissimo: il Labour ha subìto una rovinosa disfatta, perdendo terreno perfino nei suoi storici bastioni operai. Reform Uk, al contrario, ha sfondato sia nei feudi conservatori sia in quelli laburisti: ormai non è più un partito di protesta, ma una vera e propria forza sistemica. «È una svolta storica nella politica britannica», ha esultato Farage. Che poi ha fotografato così la rivoluzione politica in atto in Gran Bretagna: «Il sistema bipartitico è finito».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Starmer demolito ma non si dimette. Farage gode: «Il bello deve venire»

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