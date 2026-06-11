Fabio Mirabella | Ogni alunno può avere il suo dieci La valutazione non è una media aritmetica ma il riconoscimento di un percorso di crescita

Un docente di un istituto tecnico di Alcamo ha affermato che ogni studente può ottenere il massimo dei voti, sottolineando che la valutazione non si basa su una media aritmetica, ma sul percorso di crescita di ciascun alunno. Le sue parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico, in cui ha spiegato come il sistema di valutazione tenga conto delle competenze acquisite e dello sviluppo personale degli studenti. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali modifiche alle procedure di valutazione o a decisioni specifiche dell’istituto.

Le riflessioni del professor Fabio Mirabella, docente “illuminato” dell’Istituto Tecnico “Girolamo Caruso” di Alcamo, guidato dal dirigente scolastico prof.ssa Vincenza Mione, aprono una discussione di grande attualità sul significato della valutazione scolastica. Gli studenti non possono essere ridotti a numeri, medie o classifiche: ciascuno è portatore di una storia unica e di un personale cammino di maturazione. Attraverso il contributo di Mirabella, le considerazioni del dirigente scolastico Vincenzo Caico e il ricordo dell’insegnante Michela Di Gaetano Fundarò, emerge una visione della scuola fondata sulla personalizzazione, sull’autostima e sulla responsabilità educativa del docente. L'articolo Fabio Mirabella: “Ogni alunno può avere il suo dieci”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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