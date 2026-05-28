Valutazione la media di 4 + 8 non fa 6 Galiano | è una bugia Contro l’applicazione della media aritmetica

Una docente ha scritto che la media di 4 e 8 non fa 6, sostenendo che questa affermazione sia falsa. La docente ha contestato l’uso della media aritmetica come metodo di valutazione. La discussione si inserisce nel periodo delle verifiche di fine anno scolastico, quando vengono consegnate le pagelle e si fanno i bilanci delle prestazioni degli studenti. Non sono stati riportati ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o decisioni ufficiali riguardo alla questione.

Per antonomasia la fine dell’anno scolastico è il periodo dei bilanci scolastici, dei consigli di classe e delle pagelle. Ma è anche il momento in cui si riaccende un dibattito pedagogico mai sopito: come si valuta lo studente? Una riflessione del prof. Enrico Galiano, ispirata al saggio "La fabbrica dei voti" di Cristiano Corsini (professore di psicologia sperimentale), accende i riflettori su uno degli strumenti più utilizzati, eppure a loro dire più antieducativi, della scuola italiana: la media aritmetica. Attraverso la metafora di un aeroplanino di carta, Galiano smonta il mito dell'oggettività matematica a scuola, mostrando come un freddo calcolo possa trasformarsi in un ostacolo alla crescita. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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