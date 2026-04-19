Un rappresentante di Aprilia ha indicato le aree in cui Marco Bezzecchi può continuare a migliorare nel suo percorso di crescita. Secondo quanto dichiarato, il focus si concentra su alcuni aspetti specifici legati alle sue performance. Le osservazioni sono state rilasciate durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui punti esatti di miglioramento. Non sono state fornite informazioni aggiuntive sui piani futuri del pilota o della squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’inizio della stagione 2026 è stato straordinario per Marco Bezzecchi, pilota di punta di Aprilia, che ha raccolto una serie di vittorie impressionanti. Nonostante il suo slancio positivo, il team principal Massimo Rivola ha sottolineato che ci sono aspetti del suo approccio che necessitano di perfezionamento. Bezzecchi ha concluso lo scorso anno trionfando in due gare consecutive e ha continuato su questa scia nel nuovo campionato, conquistando già tre vittorie in gare lunghe. La corsa al titolo si fa sempre più serrata, con Jorge Martin a soli quattro punti di distanza da Bezzecchi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Massimo Rivola: ecco dove Marco Bezzecchi può ancora migliorare nel suo percorso di crescita.

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