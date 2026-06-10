F24 e addebito diretto sul conto corrente ecco come funzionerà

Dal prossimo anno, i contribuenti italiani potranno pagare le imposte tramite F24 con addebito diretto sul conto corrente. La modifica, prevista dal Decreto Semplificazioni, consente di autorizzare l’addebito automatico senza dover utilizzare il modello di pagamento tradizionale. La procedura sarà attivabile attraverso i canali online dell’Agenzia delle Entrate o presso gli intermediari autorizzati. La novità mira a semplificare le operazioni di pagamento e ridurre gli errori nelle transazioni fiscali.

(Adnkronos) – Novità in arrivo per i contribuenti italiani. Grazie al Decreto Semplificazioni sarà infatti possibile pagare le tasse come la gran parte delle bollette, decidendo di abbinare l'Iban del proprio conto corrente all'F24, consentendo così di pagare tutte le somme dovute all'Agenzia delle Entrate. L'addebito automatico, previsto a livello normativo, non è ancora attivo,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Tasse: addebito diretto sul conto corrente Ecco cosa funzionerà e cosa cambia!

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In futuro sarà possibile attivare l’addebito diretto delle tasse sul conto corrente: i contribuenti potranno infatti fornire l’IBAN per abbinarlo al modello F24, così da adempiere a obbligazioni tributarie on maniera diretta. A ricostruirlo è il Sole 24 Ore, che nella sua x.com

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