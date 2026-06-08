Tasse arriva l’addebito diretto sul conto corrente | come funzionerà e cosa cambia per i contribuenti

Dal 2026 al 2028, le tasse saranno pagate tramite addebito diretto sul conto corrente, simile alle bollette di luce e gas. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato un’introduzione graduale di questa modalità per imposte, contributi e versamenti fiscali ricorrenti. La novità interesserà i contribuenti nel triennio e comporterà un cambiamento nel modo di effettuare i pagamenti fiscali ricorrenti. Non sono stati forniti dettagli sulle procedure specifiche o sui tempi di implementazione.

Per le tasse sarà come per le bollette di luce e gas. L’Agenzia delle Entrate per il triennio 2026-2028 prevede l’introduzione, progressiva, dell’addebito diretto sul conto corrente per imposte, contributi e altri versamenti fiscali ricorrenti. Più semplificazione per cittadini e imprese e meno errori, dimenticanze e ritardi nei pagamenti, con benefici per le casse dello Stato. Come funzionerà l’addebito diretto delle tasse sul conto corrente. Il contribuente potrà autorizzare l’Agenzia delle Entrate a prelevare automaticamente gli importi dovuti dal proprio conto corrente bancario o postale. La novità riguarda soprattutto i versamenti ricorrenti, rateizzati o già predeterminati con una scadenza futura. 🔗 Leggi su Panorama.it

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