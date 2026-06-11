F1 rivoluzione motori | più potenza termica per il 2027

La FIA ha deciso di aumentare il flusso di carburante nelle monoposto di Formula 1, introducendo una maggiore potenza termica per il 2027. Questa modifica mira a incrementare la potenza complessiva dei motori, con un incremento della potenza termica rispetto alle attuali specifiche. La regolamentazione prevede anche un cambiamento nel rapporto tra potenza termica ed elettrica entro il 2028, con l’obiettivo di favorire motori più performanti. Le nuove norme sono state approvate dagli organi competenti del campionato.

? Punti chiave? In Breve Nuove regole per le Power Unit: la Formula 1 accelera verso il 2027 e il 2028. La FIA ha annunciato mercoledì un accordo strategico tra gli stakeholder della Formula 1 per modificare i regolamenti delle unità di potenza nelle stagioni 2027 e 2028. Questa manovra mira a correggere le criticità emerse dai primi test dei nuovi motori, garantendo una gestione dell’energia meno soffocante per i piloti. Il piano prevede un incremento graduale della potenza derivante dal motore termico, bilanciando il contributo dei sistemi elettrici per ottimizzare le prestazioni in pista. L’intesa coinvolge la FIA, la Formula One Management, i team e i produttori di unità di potenza. L’obiettivo principale è alleviare il carico di lavoro richiesto ai piloti durante la gestione energetica, un aspetto che ha generato preoccupazioni per la sicurezza e per la qualità della competizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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F1 2027: Rivoluzione Totale sul Motore

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