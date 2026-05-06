Entro il 2028, i motori di Formula 1 potrebbero ricevere aggiornamenti significativi, con l’obiettivo di aumentare potenza e rendimento. La proposta di Stella, azienda coinvolta nello sviluppo, prevede nuovi limiti per il motore termico e la batteria, modificando l’equilibrio tra le due componenti. Questa decisione potrebbe influenzare le strategie delle scuderie e creare tensioni con alcune squadre, tra cui quella di un noto team di alto livello.

? Cosa scoprirai Come cambierebbe l'equilibrio tra motore termico e batteria con nuovi limiti?. Perché la proposta di Stella mette in difficoltà la Mercedes di Wolff?. Quali complicazioni strutturali comporterebbe l'aumento del flusso di carburante?. Chi dovrà affrontare i costi per progettare nuovi chassis nel 2028?.? In Breve Stella propone incremento recupero energetico da 350kW verso 400kW o 450kW.. Toto Wolff della Mercedes esprime parere favorevole allo spettacolo attuale.. Steve Nielsen di Alpine segnala criticità serbatoi e budget cap.. Decisioni politiche attese entro la pausa estiva per sviluppo 2028.. Andrea Stella ha indicato la necessità di aggiornamenti hardware per le unità di potenza entro il 2028, dopo le recenti discussioni tecniche emerse a seguito del Gran Premio di Miami.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stella: nuovi motori F1 entro il 2028 per più potenza e spettacolo

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