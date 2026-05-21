Il Gran Premio di Canada di Formula 1 si svolgerà domenica 24 maggio e sarà trasmesso in chiaro su TV8. La gara inizierà alle 22:00 ora europea, mentre le prove e le qualifiche si terranno nei giorni precedenti, da venerdì a domenica. Questi eventi fanno parte del calendario ufficiale del campionato mondiale 2026 e coinvolgono diverse sessioni di prove libere, qualifiche e la gara conclusiva. La copertura in diretta garantirà la trasmissione degli orari e del palinsesto completo.

Il Gran Premio di Canada di F1 avrà luogo domenica 24 maggio. Il quinto atto del Mondiale 2026 inizierà alle ore 22:00 europee. Sarà però un nuovo weekend lungo, poiché è già prevista una Sprint, la terza della stagione, che avrà luogo alle ore 18:00 del nostro Paese di sabato 23 maggio. Si correrà a Montreal in un momento inusuale. La gara è stata anticipata rispetto alle abitudini. D’altronde, la volontà e la necessità di razionalizzare gli spostamenti hanno spinto Liberty Media a evitare il folle avanti-indietro Florida-Europa-Quebec visto negli ultimi anni. Dunque il GP di Montreal viene agganciato a quello di Miami, disputandosi duetre settimane prima del solito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1 su TV8, GP Canada 2026: gli orari da venerdì a domenica e il palinsesto in chiaro

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