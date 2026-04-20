Come cambia la Formula 1 dal prossimo GP a Miami | le decisioni prese nel summit tra FIA FOM e team F1

Il 20 aprile si è tenuto un incontro tra la FIA, la FOM, i team e i costruttori di Formula 1, durante il quale sono state discusse modifiche al regolamento 2026. Sono state adottate alcune decisioni che riguardano le regole della prossima stagione, in vista del GP di Miami. Le modifiche entreranno in vigore nelle gare successive a quello evento.

La riunione del 20 aprile tra FIA, FOM, team e costruttori ha portato alle prime correzioni al regolamento 2026 della Formula 1. L'obiettivo è ridurre i problemi emersi nelle prime gare tra gestione dell'energia, super clipping, delta di velocità e gare sempre più condizionate dal lift and coast.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

La Formula 1 cambia regolamento già da Miami: FIA, F1 e team cercano l’accordo sulle nuove regoleLa Formula 1 prepara modifiche al regolamento 2026 già da Miami, ma FIA, F1 e team non hanno ancora trovato la sintesi su energia, sicurezza e...

La FIA vuole cambiare la F1 già dal prossimo GP a Miami: 6 nuove regole sul tavolo dopo SuzukaDopo Suzuka la FIA accelera sui correttivi alla F1 2026: ecco le 6 modifiche sul tavolo per il vertice del 9 aprile tra sicurezza, superclipping,...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Batteria, sovrasterzo, sorpassi: lo stile di guida delle nuove F1 spiegato dai piloti; La Formula 1 cambia regolamento già da Miami: FIA, F1 e team cercano l'accordo sulle nuove regole; Stop della Fia al 'trucco' in qualifica di Mercedes e Red Bull; F1, la Fia interviene: vietato il trucco usato da Mercedes e Red Bull in qualifica. Cosa cambia.

La F1 Academy segue la Formula 1, stop a Jeddah per il conflitto: come cambia il calendario 2026Cambia il calendario della F1 Academy 2026: confermato anche per la categoria femminile la cancellazione del Round a Jeddah. f1ingenerale.com

Ma come potrebbe cambiare la F1 subito?Facciamoci del male. In settimana gli stakeholders della Formula Uno valutanole ipotesi di intervento in corsa sui regolamenti tecnici. In primis c’è lapreoccupazione per la sicurezza, come evidenziat ... quotidiano.net

Nel pieno della pausa Mondiale, in Formula 1 si gioca una partita meno visibile ma decisiva. Toto Wolff interviene sull’ADUO, il meccanismo pensato per aiutare chi è indietro sulle power unit: per il team principal Mercedes, però, non può diventare uno strume facebook

I club di #SerieA ancora non sanno se la prossima #Supercoppaitaliana si giocherà in gara unica o con la formula delle Final Four e in questo caso, viste le semifinali di #CoppaItalia, quali posizioni di questo campionato concorreranno alla partecipazione #pi x.com