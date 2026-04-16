La Formula 1 cambia regolamento già da Miami | FIA F1 e team cercano l'accordo sulle nuove regole

A Miami, FIA, F1 e i team hanno iniziato a discutere delle modifiche ai regolamenti che entreranno in vigore nel 2026. Le trattative riguardano principalmente aspetti legati all’uso dell’energia, alle norme di sicurezza e alle modalità di qualificazione. Finora, non è stato raggiunto un accordo definitivo su questi punti, e le parti continuano a confrontarsi per definire le nuove regole.

La Formula 1 prepara modifiche al regolamento 2026 già da Miami, ma FIA, F1 e team non hanno ancora trovato la sintesi su energia, sicurezza e qualifiche.🔗 Leggi su Fanpage.it

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