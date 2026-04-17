Flacks Group ' vogliamo l' ex Ilva gli ostacoli giudiziari non ci spaventano'

Flacks Group ha dichiarato di voler procedere con l'acquisto dell'ex stabilimento Ilva di Taranto, nonostante le difficoltà giudiziarie ancora presenti. L'azienda ha ribadito la volontà di investire nel sito industriale, nonostante le sfide legali che ne complicano il percorso. La posizione di Flacks Group è stata comunicata in un momento in cui il dossier è al centro di numerose questioni legali.

"Nonostante le turbolenze giudiziarie che continuano ad agitare il dossier dell'ex Ilva di Taranto, Flacks Group conferma la volontà di investire nello stabilimento. Gli ostacoli giudiziari non ci spaventano e non cambiano la nostra visione strategica". Lo afferma in una nota il fondo americano interessato all'acquisto dell'ex Ilva (l'altro player che concorre all'acquisizione del gruppo è la società siderurgica indiana Jindal International). "Anche le tensioni legate alla sospensione dell'esercizio della centrale termoelettrica disposta dal sindaco, e il possibile ricorso dei commissari al Tar, - aggiunge la...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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