Ex Ilva sfida finale | Flacks e Jindal a confronto per il futuro

Il futuro degli stabilimenti dell’ex Ilva a Taranto sarà deciso entro la fine di questo mese, con il ministro delle Imprese che ha stabilito una scadenza rigorosa per la conclusione della gara. Due aziende, una statunitense e una indiana, sono in corsa per l’acquisto degli impianti, e nelle prossime settimane si attende l’esito delle trattative per determinare chi si occuperà della gestione futura. La decisione finale avverrà dopo un periodo di confronti e valutazioni tra le parti coinvolte.

Il destino industriale di Taranto si decide entro la fine del mese corrente, con il ministro delle Imprese Adolfo Urso che ha fissato una scadenza perentoria per la risoluzione della gara riguardante i siti dell’ex Ilva. La corsa per l’acquisizione vede contrapposti due modelli strutturali differenti: da un lato l’approccio del colosso indiano Jindal, attualmente impegnato in una serie di incontri territoriali tra gli impianti siderurgici e le istituzioni locali; dall’altro la proposta del fondo statunitense Flacks group, che sta valutando una possibile alleanza tecnologica con la multinazionale Danieli per potenziare il proprio piano d’investimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex Ilva, sfida finale: Flacks e Jindal a confronto per il futuro Ilva, manifestazione d’interesse da Jindal. Urso: «Confronto con quella di Flacks»Per l’ex Ilva c’è anche la manifestazione d’interesse del gruppo indiano Jindal, presentata mercoledì sera ai commissari che si occupano del... Ex Ilva, Urso: “Confronto con Flacks e Jindal. Produzione ampliata a spazio, difesa e auto”(LaPresse) “L’ex Ilva? In questo momento i commissari si stanno confrontando sia con i rappresentanti del fondo Flacks sia con quelli del gruppo... Si parla di: Ex Ilva, partita decisiva: Urso accelera sulla cessione mentre cresce l’ipotesi Jindal; Giornata 28 Eccellenza: Corsa al Vertice e Lotta Salvezza, a 270 Minuti dal Verdetto Finale, L ossese sogna la D,Ilva in agguato.