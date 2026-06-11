ex dei alla riscossa

La squadra ha iniziato la ricostruzione quattro anni fa, dopo l’eliminazione ai quarti degli Europei in casa nel 2024. La partita contro la Spagna si concluse con una sconfitta e furono sollevate polemiche. La fase successiva ha visto cambiamenti nella rosa e nelle strategie del team, senza tuttavia raggiungere le fasi finali delle competizioni successive. La squadra si prepara ora per i prossimi tornei, con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti.

La ricostruzione è partita quattro anni fa anche se agli Europei giocati in casa nell’estate del 2024 l’avventura finì ai quarti, con l’eliminazione (condita da polemiche) ad opera della Spagna. Ora la Germania guidata da Julian Nagelsmann si presenta all’evento iridato con antiche ambizioni. Del resto la storia parla per loro: i tedeschi hanno saltato i Mondiali solo nel 1930 e nel 1950 e mai sono stati eliminati nelle qualificazioni (non parteciparono in quelle due occasioni). Poi negli ultimi anni la crisi ha colpito anche loro che però, a differenza degli azzurri, sono stati bravi a rimettere insieme i cocci con un calcio piacevole ed elementi di qualità. Quel che serviva per dimenticare le figuracce degli ultimi due lustri scarsi: la Mannschaft, infatti, non supera la fase a gironi da Brasile 2014, quando alzò la coppa dopo aver battuto l’Argentina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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