Centristi europei alla riscossa

Alle elezioni del 2024 in Gran Bretagna, Keir Starmer ha conquistato un mandato che ha segnato un risultato storico. Tuttavia, poco dopo, è diventato il primo ministro con il livello di popolarità più basso mai registrato nel paese. La sua ascesa e il calo di consensi sono stati al centro dell’attenzione dei media e degli analisti politici.

In Gran Bretagna, Keir Starmer ha ottenuto un mandato storico alle elezioni del 2024, per poi trasformarsi rapidamente nel primo ministro più impopolare della storia. In Germania, il cancelliere Friedrich Merz sembra uno Starmer in divenire, mentre in Francia il presidente Emmanuel Macron è al crepuscolo della sua presidenza. Eppure il problema va più in profondità dei singoli leader. E’ il problema di un sistema decrepito – un insieme di funzionari e prestanome che hanno raccolto i frutti di quarant’anni di deregolamentazione economica e morale, e che ora si rivelano incapaci di governare il mondo che hanno contribuito a costruire. Come tutte le élite, hanno sviluppato l’abitudine al do ut des e agli scambi di favori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Centristi europei alla riscossa Articoli correlati “Principesse alla Riscossa” al Campo Laudato SìIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump La Compagnia La Mansarda – Teatro dell’Orco, specializzata in spettacoli... Il 2026 sarà l'anno della commedia all'italiana alla riscossa?I cinepattoni sono morti… lunga vita alla nuova commedia all’italiana! Buen camino di Checco Zalone rimarrà a lungo un successo difficile da battere.