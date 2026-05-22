Veneto alla riscossa | eventi e laboratori per salvare le api
In Veneto si organizzano eventi e laboratori dedicati alla tutela delle api, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla loro importanza. Durante queste iniziative si svolgono attività pratiche nelle malghe e nelle cave, coinvolgendo i partecipanti in azioni per favorire la salute degli insetti impollinatori. La loro condizione viene collegata alla sicurezza alimentare della regione, considerando il ruolo fondamentale delle api nel ciclo di produzione di alimenti. Le iniziative si rivolgono a diverse fasce di pubblico e prevedono interventi pratici e informativi.
? Domande chiave Come influisce la salute delle api sulla sicurezza alimentare veneta?. Quali attività pratiche si possono fare nelle malghe e nelle cave?. Perché le api sono considerate sentinelle fondamentali per l'agricoltura locale?. Dove si svolgeranno i laboratori per scoprire il mondo degli impollinatori?.? In Breve Programma diffuso tra 23 e 31 maggio tra Bassano, Quinto Vicentino e Asiago.. Convegno BEE-One a Grumolo delle Abbadesse il 23 maggio sul tema biologico.. Incontro informativo a Dueville il 25 maggio con il presidente Gerardo Meridio.. Manifestazione sull'api-turismo e biodiversità all'Altopiano di Asiago il 30 e 31 maggio.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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