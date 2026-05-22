Veneto alla riscossa | eventi e laboratori per salvare le api

In Veneto si organizzano eventi e laboratori dedicati alla tutela delle api, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla loro importanza. Durante queste iniziative si svolgono attività pratiche nelle malghe e nelle cave, coinvolgendo i partecipanti in azioni per favorire la salute degli insetti impollinatori. La loro condizione viene collegata alla sicurezza alimentare della regione, considerando il ruolo fondamentale delle api nel ciclo di produzione di alimenti. Le iniziative si rivolgono a diverse fasce di pubblico e prevedono interventi pratici e informativi.

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