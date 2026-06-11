L'autore Evaristo Andreoli ha presentato la sua nuova raccolta di poesie intitolata “Epiloghi” durante l'ultimo appuntamento della stagione dei “Giovedì di Tagete” alla Libreria Feltrinelli di Arezzo. La presentazione si è svolta nel contesto di un evento letterario organizzato presso la libreria.

Ultimo appuntamento della stagione alla Libreria Feltrinelli di Arezzo con “I giovedì di Tagete”. Evaristo Seghetta Andreoli presenta la sua nuova raccolta di poesie “Epiloghi”. Oggi giovedì 11 giugno alla Libreria Feltrinelli di Arezzo in via Garibaldi si svolgerà appunto l’ultimo appuntamento della stagione con “I giovedì di Tagete” prima della pausa estiva. Alle ore 17:30 Evaristo Seghetta Andreoli presenterà il suo libro di poesie “Epiloghi”, un’opera che con delicatezza e profondità analizza tematiche importanti e ricorrenti nella vita di tutti noi, quali lo scorrere del tempo, l’importanza della memoria e la ricerca di un senso. Il tutto incorniciato da un tono prevalentemente... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Evaristo Andreoli presenta la sua nuova raccolta di poesie “Epiloghi“

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