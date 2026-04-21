Marco Pelliccioli presenta la sua ultima raccolta di poesie a Venezia

Martedì 28 aprile alle 18, presso lo SpazioEventi della Libreria Toletta a Venezia, si terrà la presentazione dell’ultima raccolta poetica dello scrittore. Il volume, intitolato Nel concerto del tempo, è stato pubblicato da Mondadori. La manifestazione prevede la lettura di alcune poesie e un intervento dell’autore. L’evento è aperto al pubblico e non richiede prenotazione.