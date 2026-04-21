Marco Pelliccioli presenta la sua ultima raccolta di poesie a Venezia
Martedì 28 aprile alle 18, presso lo SpazioEventi della Libreria Toletta a Venezia, si terrà la presentazione dell’ultima raccolta poetica dello scrittore. Il volume, intitolato Nel concerto del tempo, è stato pubblicato da Mondadori. La manifestazione prevede la lettura di alcune poesie e un intervento dell’autore. L’evento è aperto al pubblico e non richiede prenotazione.
Martedì 28 aprile, alle ore 18, presso lo SpazioEventi della Libreria Toletta di Venezia, il poeta Marco Pelliccioli presenterà la sua ultima raccolta poetica Nel concerto del tempo, edito da Mondadori. L'autore dialogherà con Veronica Chiossi.L'operaNella sua ultima fatica, Pelliccioli offre.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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