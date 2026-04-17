LPV Festival a Laterina Pergine Valdarno il ritorno del poeta Evaristo Seghetta Andreoli con Epiloghi

A Laterina Pergine Valdarno sta per tornare l’LPV Festival, una manifestazione culturale organizzata dal Comune che mira a coinvolgere la comunità locale attraverso eventi e incontri. Tra gli appuntamenti previsti, il poeta Evaristo Seghetta Andreoli presenterà il suo nuovo lavoro intitolato “Epiloghi”. La rassegna si svolge in diverse location del territorio, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e lo scambio culturale tra i cittadini.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Laterina Pergine si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dell’LPV Festival, la rassegna culturale promossa dal Comune che punta a trasformare il Valdarno in uno spazio diffuso di incontro, ascolto e partecipazione. Domani, sabato 18 aprile, alle ore 16:30, la Biblioteca Comunale “Massimo Zanoccoli” ospiterà un appuntamento dedicato alla poesia con il ritorno di Evaristo Seghetta Andreoli, figura particolarmente legata alla comunità e tra le voci più riconosciute della poesia contemporanea italiana. Il poeta presenterà la sua nuova raccolta Epiloghi, pubblicata nel 2025 da Interno Poesia, segnando una nuova tappa del suo percorso artistico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - LPV Festival, a Laterina Pergine Valdarno il ritorno del poeta Evaristo Seghetta Andreoli con “Epiloghi” Notizie correlate “AdorniAMOci di Poesia”: il LPV Festival rifiorisce sui muri di Laterina Pergine ValdarnoArezzo, 9 febbraio 2026 – La cultura torna a farsi strada tra le mura dei nostri borghi. Laterina Pergine Valdarno, approvato il progetto per la ricostruzione del Centro Polivalente di Pieve a PrescianoArezzo, 25 febbraio 2026 – A Laterina Pergine Valdarno prende forma un importante intervento di rigenerazione urbana: la Giunta comunale ha approvato...