Europei di canoa velocità Italia subito protagonista a Montemor-o-Velho

Gli Europei senior di canoa velocità e paracanoa sono iniziati oggi a Montemor-o-Velho, in Portogallo. La competizione coinvolge atleti provenienti da diversi paesi europei e si svolge sulla distanza di 200 metri. Le gare si tengono sulle acque del fiume localizzato nella regione centrale del Portogallo. La manifestazione si concluderà tra alcuni giorni e rappresenta una tappa importante per gli atleti che partecipano a questa disciplina.

Si aprono oggi gli Europei senior 2026 di canoa velocità e paravano a Montemor-o-Velho, in Portogallo. L’Italia sarà subito grande protagonista con 22 dei 27 equipaggi iscritti impegnati nelle batterie delle specialità in programma. Una giornata intensa, utile per iniziare a misurare ambizioni e stato di forma della spedizione azzurra. Nel Kayak maschile toccherà ad Andrea Domenica Di Liberto nel K1 200, Alessio Campari nel K1 500, Andrea Schera nel K1 1000, alla coppia Samuele Burgo-Tommaso Freschi nel K2 500 e al K4 500 formato da Francesco Lanciotti, Federico Zanutta, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato. Nel kayak femminile spazio Ada Agata Fantini nel K1 200, Meshua Marigo nel K1 500 e al K2 500 con Lucrezia Zironi e Giada Rossetti. 🔗 Leggi su Sportface.it

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