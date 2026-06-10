Domani si aprono gli Europei senior di canoa velocità e paracanoa a Montemor-o-Velho, in Portogallo. Sono 26 gli atleti italiani convocati, con 18 nella disciplina olimpica e 8 nella paracanoa. La competizione si svolgerà fino a domenica 14 giugno.

Domani, giovedì 11 giugno, si apriranno gli Europei senior 2026 di canoa velocità e paracanoa, in programma fino a domenica 14 a Montemor-o-Velho (Portogallo): saranno ben 26 i convocati dell’Italia, dei quali 18 nella canoa ed 8 nella paracanoa. Per quanto concerne la canoa velocità, saranno in gara nel kayak maschile nove azzurri, ovvero Federico Zanutta, Nicolò Volo, Giovanni Francesco Penato, Francesco Lanciotti, Samuele Burgo, Andrea Schera, Tommaso Freschi, Andrea Domenico Di Liberto ed Alessio Campari. Saranno al via nel kayak femminile quattro italiane, ovvero Lucrezia Zironi, Meshua Marigo, Giada Rossetti ed Agata Fantini, nella canadese maschile quattro azzurri, ovvero Carlo Tacchini, Gabriele Casadei, Nicolae Craciun e Mattia Alfonsi, invece l’Italia sarà rappresentata dalla sola Olympia Della Giustina nella canadese femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Canoa velocità, i convocati dell’Italia per gli Europei senior: 26 azzurri in Portogallo

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