Estate al Castello Turci e Michielin aprono le danze
È la 14esima edizione ed è difficile abituarsi: Estate al Castello, il cartellone di spettacoli nella suggestiva cornice del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, regala al pubblico e agli artisti coinvolti la sensazione di partecipare a qualcosa di veramente speciale. La storia guarda dalle mura del capolavoro architettonico fatto erigere nel XV secolo da Francesco Sforza, la musica e le performance attoriali devono catturare l'occhio dello spettatore tentato di guardarsi intorno. L'edizione 2026 di Estate al Castello va in scena da domani al 9 settembre, con 70 appuntamenti fra teatro, danza, comicità, musica di tutti i generi. Il primo appuntamento è "Capital Jam", versione live del... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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