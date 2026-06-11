Estate al Castello Turci e Michielin aprono le danze

Da ilgiornale.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È la 14esima edizione ed è difficile abituarsi: Estate al Castello, il cartellone di spettacoli nella suggestiva cornice del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, regala al pubblico e agli artisti coinvolti la sensazione di partecipare a qualcosa di veramente speciale. La storia guarda dalle mura del capolavoro architettonico fatto erigere nel XV secolo da Francesco Sforza, la musica e le performance attoriali devono catturare l'occhio dello spettatore tentato di guardarsi intorno. L'edizione 2026 di Estate al Castello va in scena da domani al 9 settembre, con 70 appuntamenti fra teatro, danza, comicità, musica di tutti i generi. Il primo appuntamento è "Capital Jam", versione live del... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

estate al castello turci e michielin aprono le danze
© Ilgiornale.it - Estate al Castello, Turci e Michielin aprono le "danze"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Riccione si accende: Michielin e Levante aprono il Music CityRiccione si prepara a ospitare un evento musicale con l’arrivo di artisti come Michielin e Levante che apriranno il Music City.

Brescia, si aprono le segrete del Castello: tour tra torri e prigioniA Brescia, è possibile visitare alcune aree normalmente chiuse al pubblico del Castello, tra cui le torri e le prigioni.

Temi più discussi: Estate 2026 al Castello Sforzesco: il programma di concerti (da Paola Turci a Sal Da Vinci), spettacoli e cinema all'aperto; Estate al Castello, Turci e Michielin aprono le danze; Quest'estate a Milano il Castello Sforzesco è di nuovo un grande palcoscenico; Estate al Castello 2026 a Milano: il programma completo dei tre mesi di eventi.

estate al castello turciEstate al Castello, Turci e Michielin aprono le danzeÈ la 14esima edizione ed è difficile abituarsi: Estate al Castello, il cartellone di spettacoli nella suggestiva cornice del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, regala al pubblico e agli artist ... ilgiornale.it

estate al castello turciEstate 2026 al Castello Sforzesco: il programma di concerti (da Paola Turci a Sal Da Vinci), spettacoli e cinema all'apertoMilano, 05/06/2026. Si riaccendono le luci sul palco dell' Estate al Castello, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua quattordicesima edizione, si conferma come uno degli appuntam ... mentelocale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web