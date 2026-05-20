Riccione si accende | Michielin e Levante aprono il Music City

Riccione si prepara a ospitare un evento musicale con l’arrivo di artisti come Michielin e Levante che apriranno il Music City. Sul palco di Piazzale Roma si alterneranno anche altri musicisti, i cui nomi sono stati annunciati recentemente. La manifestazione rappresenta una novità nel panorama locale, con l’obiettivo di valorizzare la città attraverso un progetto dedicato alla musica dal vivo. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà numerosi partecipanti.

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