Riccione si accende | Michielin e Levante aprono il Music City
Riccione si prepara a ospitare un evento musicale con l’arrivo di artisti come Michielin e Levante che apriranno il Music City. Sul palco di Piazzale Roma si alterneranno anche altri musicisti, i cui nomi sono stati annunciati recentemente. La manifestazione rappresenta una novità nel panorama locale, con l’obiettivo di valorizzare la città attraverso un progetto dedicato alla musica dal vivo. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà numerosi partecipanti.
? Punti chiave Chi sono gli altri artisti che saliranno sul palco di Piazzale Roma?. Come cambierà l'immagine turistica di Riccione grazie a questo nuovo progetto?. Quali altri eventi musicali compongono il calendario della stagione estiva?. Perché la città punta sulla registrazione multimediale per promuovere il territorio?.? In Breve Evento inaugurale il 1 giugno a Piazzale Roma con tour Yoga Radio Bruno Estate.. Cast include Le Vibrazioni, Shade, Leo Gassmann, Aiello, Serena Brancale e talenti di Amici.. Programma estivo prevede oltre 20 eventi musicali fino al concerto di Gianni Morandi.. L'assessore Mattia Guidi punta sulla promozione nazionale tramite contenuti multimediali e registrazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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