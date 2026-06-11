Durante un’esercitazione, è stato simulato un scenario in cui un giovane armato di coltello si era barricato all’interno di una scuola. Il ragazzo aveva preso in ostaggio un insegnante e alcuni studenti. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e portarla a termine. La simulazione ha coinvolto personale specializzato e ha richiesto l’intervento di forze di sicurezza per risolvere il presunto scenario di crisi.

Lo scenario simulato prevedeva un giovane armato di coltello che, dopo essersi barricato all’interno della propria scuola, teneva in ostaggio un insegnante e alcuni compagni di classe. Scenario che ha fatto da sfondo all’esercitazione della Polizia di Stato finalizzata all’addestramento del personale specializzato nella gestione delle crisi, con particolare riferimento all’attività dei negoziatori e della relativa struttura di supporto. L’attività si è svolta alla caserma della Polizia di Frontiera aerea di Orio al Serio ed è stata organizzata dalla Questura nell’ambito dei programmi di formazione e aggiornamento professionale. L’esercitazione ha consentito di testare le procedure operative e il coordinamento tra le diverse componenti chiamate a intervenire in situazioni ad alta criticità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Esercitazione con studente “pericoloso“

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