Gli agenti hanno simulato un caso di studente armato e ostaggi in una classe durante una esercitazione alla caserma della Polizia di Frontiera di Orio al Serio. La scena prevedeva un scenario complesso, con personale in divisa che ha praticato le tecniche di intervento e gestione della crisi. L’attività ha coinvolto diversi reparti di polizia, per testare la risposta a una situazione di emergenza di questo tipo.

LA QUESTURA. Scenario simulato alla caserma della Polizia di Frontiera di Orio al Serio per addestrare il personale nella gestione delle crisi complesse. Lo scenario simulato prevedeva un giovane armato di coltello che, dopo essersi barricato all’interno della propria scuola, teneva in ostaggio un insegnante e alcuni compagni di classe. L’attività si è svolta presso la caserma della Polizia di Frontiera Aerea di Orio al Serio ed è stata organizzata dalla Questura di Bergamo nell’ambito dei programmi di formazione e aggiornamento professionale. L’esercitazione ha consentito di testare le procedure operative e il coordinamento tra le diverse componenti chiamate a intervenire in situazioni ad alta criticità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Studente armato e ostaggi in classe: la maxi esercitazione della Polizia a Bergamo - Foto

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