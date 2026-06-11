Tarantini Time Quotidiano Si è concluso a Cz?stochowa, in Polonia, il percorso Erasmus+ dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Taranto, un progetto che nel corso dell’anno scolastico ha coinvolto studenti e docenti in una serie di esperienze formative e di scambio internazionale. Le attività hanno previsto tre mobilità all’estero che hanno interessato circa venti alunni, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con realtà scolastiche europee, approfondire le competenze linguistiche e conoscere culture diverse. Dopo una prima esperienza in Spagna, il programma ha fatto tappa in Francia, nella cittadina di Boucau, nei pressi di Bayonne, dove gli studenti tarantini sono stati ospitati dalla scuola Henri Barbusse. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Erasmus+, si conclude in Polonia il percorso europeo dell’Istituto Comprensivo “Galilei” di Taranto

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