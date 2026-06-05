Erasmus KA121 in Svezia per l' istituto comprensivo 3 di Chieti
Dal 24 al 30 maggio, otto studenti delle classi seconde e due insegnanti dell’Istituto comprensivo 3 di Chieti sono stati in Svezia nell’ambito del progetto Erasmus KA121. La delegazione ha partecipato a attività educative e scambi culturali nel paese europeo. La mobilità fa parte di un programma di scambio internazionale avviato dall’istituto con l’obiettivo di promuovere esperienze di apprendimento all’estero.
L’Istituto comprensivo 3 di Chieti, con gli alunni della scuola Antonelli, ancora in mobilità in Europa con il progetto Erasmus KA121Dal 24 al 30 maggio scorsi, infatti, una delegazione dell’istituto composta dalle docenti Maria Massimino e Concetta Fuschi e otto alunni delle classi seconde della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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