Erasmus KA121 in Svezia per l' istituto comprensivo 3 di Chieti

Notizia in breve

Dal 24 al 30 maggio, otto studenti delle classi seconde e due insegnanti dell’Istituto comprensivo 3 di Chieti sono stati in Svezia nell’ambito del progetto Erasmus KA121. La delegazione ha partecipato a attività educative e scambi culturali nel paese europeo. La mobilità fa parte di un programma di scambio internazionale avviato dall’istituto con l’obiettivo di promuovere esperienze di apprendimento all’estero.