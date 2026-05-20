Istituto comprensivo Quartieri nuovi l' Erasmus+ come punto di forza | a Spagna e Francia si aggiunge la Germania
ANCONA – L'Istituto Comprensivo "Quartieri nuovi" sta portando avanti da anni il progetto Erasmus+. Si tratta di un’iniziativa di internazionalizzazione che coinvolge tutti i gradi di istruzione, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado. Un percorso di crescita che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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