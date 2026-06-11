Erasmus+ il progetto Planet Change che porta sostenibilità e tecnologie spaziali nella formazione

Un progetto finanziato da Erasmus+ mira a portare sostenibilità e tecnologie spaziali nella formazione, rivolgendosi al settore dell’istruzione e formazione professionale. Il nome del progetto è Planet Change, e si concentra sul coinvolgimento dei giovani come agenti di cambiamento nel settore della protezione planetaria. L’obiettivo principale è promuovere pratiche sostenibili attraverso attività educative e formazione professionale, integrando tecnologie spaziali in programmi dedicati ai giovani.

Planetary Protection – Young People as Agents of Change (Planet Change) è un progetto finanziato dal programma Erasmus+ rivolto al settore dell’istruzione e formazione professionale (VET). Secondo le informazioni diffuse dai promotori dell’iniziativa e dalla scheda ufficiale Erasmus+, il progetto punta a rafforzare la consapevolezza sui temi della sostenibilità attraverso attività educative che utilizzano il contesto delle tecnologie spaziali come strumento di apprendimento. L’obiettivo è avvicinare studenti e insegnanti alle principali sfide ambientali contemporanee mediante percorsi pratici e interdisciplinari, collegando questioni globali a competenze tecniche e scientifiche. Vuoi... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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